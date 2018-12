Eilenburg/Bad Düben

Nach dem Dürresommer scheint das nächste Hochwasser weit weg. Dennoch kommt es vermutlich schneller als gedacht. In Sachen Hochwasserschutz entlang der Mulde in Nordsachsen ist noch viel im Fluss. Rund acht Millionen Euro wurden allein 2018 zwischen Eilenburg und Bad Düben von der Landestalsperrenverwaltung und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr investiert. Wohin die geflossen sind, dazu gibt es hier den Überblick.

Eilenburg B 87

Bereits seit Januar (Restarbeiten im Verlaufe des Jahres) hält die Ortsumfahrung Eilenburg jedem noch so großen Hochwasser stand. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat in den Bereich zwischen Muldebrücke und dem nach Wurzen abbiegenden Gleis der Deutschen Bahn rund 1,5 Millionen in die Stabilisierung des Dammfußes investiert. Dazu gehört insbesondere eine 750 Meter lange Spundwand auf der Muldeseite.

Eilenburg Nordflanke Hainichen

Seit Mai wird in Hainichen ruhiger geschlafen. Ein 350 Meter langer Deich schützt die Rand-Eilenburger nun vor einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Für das eine Million Euro teure Projekt hatten die Hainichener seit 2002 gekämpft.

Eilenburg Mühlgraben

Seit Oktober 2018 baut die Landestalsperrenverwaltung an der bestehenden Schutzmauer am Eilenburger Mühlgraben. Dabei werden, von der Mühlgrabenbrücke bis zur Schlossaue gesehen, am linken Ufer 700 Meter um bis zu 70 Zentimeter erhöht. Damit erfolgt eine Anpassung an die nach 2002 modifizierten Richthöhen für ein hundertjähriges Hochwasser plus einen 20 Zentimeter hohen Freibord. Inzwischen sind die ersten 50 Meter bei der Schlossaue betoniert. Da an die Mauer teilweise nur mit schwerer Technik heranzukommen ist und zudem zwischen März bis Juli aus ökologischen Gründen nicht gebaut werden darf, rechnen die Experten der Landestalsperrenverwaltung für das 1,5 Millionen Euro teure Projekt mit einer Bauzeit von rund einem Jahr.

Deiche von Mörtitz über Gruna bis Laußig

Die insgesamt acht Kilometer lange Deichtrasse ist seit November, mit Ausnahme des Bereichs für den Ringdeich Gruna, komplett gespundet. Die Landestalsperrenverwaltung hat hier seit 2016 insgesamt rund zehn Millionen Euro investiert. Da der Rasen wegen der Trockenheit keine guten Bedingungen hatte, muss im Frühjahr 2019 nachgesät werden.

Ringdeich Fährhaus Gruna

Der rund 350 Meter lange Ringdeich rund um das Fährhaus Gruna wurde von Herbst 2017 bis März 2018 von der Landestalsperrenverwaltung für rund eine Million Euro instandgesetzt. Im Herbst folgten die letzten Deichprofilierungen, das Begrünen und der Straßenbau. Letzteres hatte im Frühjahr für viel Unmut nicht nur bei den Anliegern, sondern auch bei der Landestalsperrenverwaltung als Auftraggeber gesorgt. Doch eine Verlängerung der Bauzeit über den März hinaus war aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigt worden.

Ringdeich Schnaditz

An diesem acht Kilometer langen Bauwerk, davon drei Kilometer im Norden und Osten als Altbestand, wird de facto seit dem Hochwasser 2013 gebaut. Es handelt sich mit 14 Millionen Euro um das derzeit größte Hochwasserschutzprojekt in Nordsachsen. Bisher wurden hier 2,5 Millionen Euro insbesondere im Westen verbaut, so dass nun etwa zwei der fünf neuen Kilometer und zwei der drei Siele gebaut sind. Mit der Gesamtfertigstellung des Ringdeiches Schnaditz samt zweier Straßenüberquerungen rechnet die LTV erst im Jahr 2021. Der Ringdeich wiederum gehört zum Polder Löbnitz, der nach derzeitiger Planung ab 2022 im Ernstfall geflutet werden könnte.

Von Ilka Fischer