Eilenburg

Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Arche in Eilenburg, hofft für die Winterferien auf Schnee. „Am liebsten würden wir beim Ferienprogramm mit den Kindern rodeln gehen oder Schneemänner bauen“, sagt sie. „In den vergangenen Jahren hat das leider nicht geklappt“. Aber selbst wenn kein Flöckchen vom Himmel fällt bevor die Ferien am 18. Februar beginnen, sollte keinem Kind langweilig werden.

Oma und Opa zum Backen mitbringen

Ein Programm findet täglich zwischen acht und achtzehn Uhr statt. Jeden Tag steht eine andere Aktivität auf dem Plan. In der ersten Ferienwoche soll im Mehrgenerationenhaus Traditionelles gebacken werden. Dafür können Interessierte gerne Rezepte von den eigenen Großeltern mitbringen oder aber auch gleich die Oma oder den Opa einpacken. Am Mittwoch, den 20. Februar wollen die Betreuer mit den Kindern dann der Eislaufbahn in Leipzig einen Besuch abstatten. Am Freitag, den 21. Februar, geht es zum Schwimmfasching in die Eilenburger Schwimmhalle.

Große Faschingsparty ist geplant

In der zweiten Ferienwoche wird es eine große Faschingsparty geben. An welchem Termin genau das stattfinden soll, wollen die Arche-Mitarbeiter mit den Kindern entscheiden. Die Fete wird dann auch zusammen vorbereitet, dafür können Masken und Girlanden gebastelt werden. Kreative Kostüme sind auf der Party gerne gesehen. Auch Bowlen gehen oder an der Wii-Spielekonsole zocken ist in den Ferien möglich.

Mittag wird gemeinsam gekocht

Die Mädchen und Jungen sollten täglich spätestens um 10 Uhr im Mehrgenerationenhaus sein und bis 16 Uhr bleiben, um an dem Ferienprogramm teilnehmen zu können. Wer nicht beim Nachmittagsprogramm dabei sein möchte, kann um 14 Uhr gehen. Für Essen und Trinken fällt jeden Tag ein Unkostenbeitrag von vier Euro an. Eltern, für die dies nicht möglich ist, können das Arche-Team ansprechen. Mittagessen wird gemeinsam gekocht.

Frühzeitig anmelden ist günstig

Interessierte sollten sich frühzeitig unter Telefon 03423/604033 beim Mehrgenerationenhaus in Eilenburg anmelden.

Von Pia Siemer