Naundorf

Von Freitag bis Sonntag wird im Waldsportpark des SV Naundorf gefeiert und Sport getrieben beim traditionellen Vereinsfest. Das geht nicht ohne Helfer. Einer, der seit Jahren für den Verein dabei ist und die Stunden nicht gezählt hat, ist Sven Schmidtchen. Der 41-Jährige nimmt sogar für das Fest extra Urlaub, um den Verein zu unterstützen. „Eine Woche zuvor und eine Woche danach plane ich ein, um hier vorher alles auf Vordermann zu bringen und danach auch wieder aufzuräumen“, erklärt er.

Helfende Hand

Während er diesmal in den ersten Tagen Bäume verschnitt oder auch die anderen Anlagen pflegte, ist er an diesem Donnerstag dabei, wenn beim Aufbau des Festzeltes jede helfende Hand gebraucht wird. Der Brauereimitarbeiter opfert aber auch an manchem Wochenende Freizeit für den Verein, damit die Fans bei den Spielen der heimischen Kicker nicht dursten müssen oder auch das Stadion in einem ordentlichen Zustand vorfinden. Bleibt da noch Zeit für andere Hobbys? Sven Schmidtchen schmunzelt und erklärt schließlich, dass das Engagement im Sportverein ihm reiche. Höchstens bliebe noch Zeit dafür, um einen Bekannten zu unterstützen, der Tiere hält. „Aber da bin ich dann häufig erst in den Wintermonaten, wenn hier draußen nichts mehr los ist“, sagt er.

Seit elf Jahren im Verein

Vereinsvorsitzender Michael Winkler schätzt den enormen Einsatz des Brauereimitarbeiters, der sich vor elf Jahren dem Verein anschloss, selbst aber keinen Sport betreibt. „Ohne solche Leute wie Sven könnten wir hier beim Fest nicht alles stemmen. Um die 40, darunter viele aus dem Dorf, helfen, damit unser Vereinsfest so stattfinden kann. Viele davon sind ja nicht einmal bei uns Mitglied“, so Winkler. Allen, speziell Sven Schmidtchen, dankt der Verein.

Von Bärbel Schumann