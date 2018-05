Eilenburg

Ein offensichtlich ausgebüxter Papagei sorgt in der Eilenburger Innenstadt für Diskussionsstoff. So berichtet Ilka Richter, dass sie in dem Quartier Eckartstraße / Rollenstraße seit Sonntag immer mal wieder einen Papagei gesichtet habe. „Dieser“, so die Verwaltungsangestellte „frisst dann mit Vorliebe die Geranien aus den Blumentöpfen.“

Doch er hat vermutlich auch schon den nördlichen Teil der Eilenburger Innenstadt für sich entdeckt. Hier wurde jedenfalls offensichtlich der gleiche Vogel von Günter Bremme gesehen: „Der saß plötzlich in der Buchsbaumhecke. Wir konnten uns ihm auch bis auf drei Metern nähern.“ Er konnte den Ausreißer daher auch gut beschreiben. Er hat etwa die Größe einer Taube, einen roten Kopf, einen weißen Bart und grün schillerndes Gefieder. Wer ihn vermisst, kann sich gern an die LVZ wenden.

Von Ilka Fischer