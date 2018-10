Eilenburg

Italienisches Windspiel, Wippet, Barsoi oder Irish Wolfhound: Wer diese klangvollen Namen hat, besitzt vier Beine, einen eleganten Gang, einen aufrechten Stand, scharfe Zähne und kann unglaublich schnell über Feld und Flur oder eben auch die Hunderennbahn jagen.

Darauf kommt es bei der Ausstellung an

Zur Galerie Am Samstag zeigten Halter von Windhunden ihre Vierbeiner auf der Windhundeausstellung in Eilenburg.

Am Wochenende war es in Eilenburg wieder so weit und zahlreiche Züchter verschiedener Windhunderassen trafen sich zur Ausstellung und zum Rennen. Am Samstag wurden zirka 100 Hunde zur Schau gestellt und bewertet. Die Ringrichter Ingrid Krah-Heiermann und Wolfgang Richter prüften die Tiere nach dem gängigen Rassenstandard. Haltung, Gangart, die Zeichnung des Fells, die Zähne – all das wurde genau beobachtet und vermerkt, um schlussendlich einen Gewinner zu ermitteln. CAC-Ausstellung wird die Hundeschau auch genannt. Übersetzt heißt das: „Wer ein CAC bekommt, hat somit eine Anwartschaft für ein Championat erhalten. Bei vier Anwartschaften hat man die Chance auf den Deutschen Champion. Das schlägt sich positiv in der Ahnentafel nieder und ist für jeden Züchter erstrebenswert“, erklärt die Vereinsvorsitzende Anke Bott.

Extra-Wettbewerb für Kinder

Sie war am Samstag als Ringhelfer mit im Einsatz. Nachdem die Bewertungen der Tiere abgeschlossen war, gab es noch einen kleinen Wettbewerb, der dem Nachwuchs vorbehalten war. „Das Kind und der Hund bilden eine Einheit“, kommentiert die Ringrichterin, als der kleine Silas Eckenigk mit dem Barsoi Rüden Miron seine Vorführung im Bewertungsring zeigt. Für diesen Wettbewerb bekamen auch die Jüngsten eine Schleife und etwas Süßes überreicht. Während am ersten Veranstaltungstag die Schönheit der Tiere im Vordergrund stand, war es gestern die Leistungsfähigkeit. Gut 100 Hunde waren zum Rennen gemeldet.

Von Anke Herold