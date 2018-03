Ausstellung zu 40 Jahre Schwimmhalle in Eilenburg geplant

Eilenburg. Michel Müller, Leiter der Eilenburger Schwimmhalle, zeigt sich beeindruckt: Bei ihm sind schon jede Menge Urkunden und Erinnerungsstücke für die Ausstellung angekommen, die er und sein Team anlässlich des runden Geburtstags der Freizeitstätte planen. Vor 40 Jahren im Dezember konnte erstmalig im 25-Meter-Becken abgetaucht werden, wurde die Schwimmhalle eröffnet. „Wir haben allerdings eine Materiallücke zwischen 1981 und 1992“, stellt der 33-Jährige fest. Eher sind es die Abzeichen, die er gern in den Zeitstrahl einordnen würde. Auch Bilder sind Mangelware. „Aber damals war es nun mal nicht so üblich, in der Halle privat zu fotografieren“, schätzt er ein.

Ideen gesucht

Jede Menge Wettkampfurkunden haben ihm die Eilenburger bereits zur Verfügung gestellt. Aktuell schwirren auch noch viele Ideen im Kopf, was in den Festtagen laufen könnte. Teils setzt die Zeit Grenzen, denn die Eilenburger übergaben sich damals die Schwimmhalle an einem 15. Dezember quasi als Weihnachtsgeschenk. Derzeit beschäftigt sich der Schwimmhallen-Chef mit einem Projekt, das näher liegt: Die Schließzeit in der Sommerpause ist vorzubereiten. Dann muss der Schwallwasserbehälter endlich grundlegend repariert werden. „Die Ausschreibung ist durch. Nun geht es darum, den Kontakt mit den zu beauftragenden Firmen aufzubauen.“

Moderne Halle

Der schlichte Funktionalbau im Stadtteil Ost ist sehr beliebt. Zum einen, weil der seit der Sanierung nach dem Hochwasser seit inzwischen 14 Jahren mit einem modernen Ambiente aufwartet, zum anderen, weil hier auch einfach noch Bahnen geschwommen werden können. Es gibt zwei Edelstahlbecken, das größere für Schwimmer, das kleinere für Nichtschwimmer. Kurse laufen hier wie für den Schulunterricht, Vereinsport und Freizeitschwimmen. Die Nutzerzahlen sind in den vergangnen Jahren immer wieder gestiegen. Ende Januar wurde die einmillionste Besucherin empfangen.

Von Heike Liesaus