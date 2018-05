Nordsachsen

Doch letztlich verschwand er mit dem Pkw auf die B 87 in Richtung Leipzig. Die Polizei mobilisierte mehrere Einsatzkräfte. Eine Streife in Jesewitz nahm die Verfolgung auf. Teilweise fuhr der Skoda mitten in den Gegenverkehr, um die Fahrzeuge vor ihm zu überholen, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitag. Auch rote Ampeln wurden überfahren.

In Taucha angekommen, wich der Skodafahrer dem Verkehr aus, indem er auf den Fußweg fuhr. Hier endete seine Fahrt nach etwa 100 Metern, als er wieder auf die B 87 biegen wollte. Er kollidierte mit einem Transporter im Gegenverkehr und blieb stehen. Der Mann flüchtete dann weiter zu Fuß, konnte aber überwältigt werden.

Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verursachung eines Verkehrsunfalles ermittelt.

Von LVZ