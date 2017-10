Autofahrer genervt: Baustelle in Eilenburg wird zur Stau-Falle

Auf der B 107 geht in Eilenburg derzeit zwischen den Abschnitten Auffahrten zur S 4 und zum Mittelweg nichts mehr. Grund sind Bauarbeiten. Autofahrer müssen die Umleitung über die Ortsumfahrung nehmen oder fahren durch die Stadt – was in Stoßzeiten zu Stau führt. Die Zwischenlösung für wenige Tage könnte nächstes Jahr öfter auftreten.