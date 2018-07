B 107 in Eilenburg: Umleitung sorgt für Frust

Eilenburg Lange Wege - B 107 in Eilenburg: Umleitung sorgt für Frust Umleitungen lösen eher Frust statt Freude aus. So auch aktuell in Eilenburg, wo auf der B 107 gebaut wird. Die Anfahrtswege sind erheblich länger geworden.

In Eilenburg ist derzeit die B 107 wegen Arbeiten an den Brückenbauwerken gesperrt. Autofahrer müssen lange Umleitungsstrecken in Kauf nehmen. Quelle: Alexander Prautzsch