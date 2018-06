Audenhain

Das alte Brückenbauwerk wird abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt, teilte das Landesamt für Verkehr mit. Die Bauarbeiten erfolgen unter Verkehrseinschränkung.

Eine der Fahrspuren in Richtung Torgau wird für die Führung des Rad-/Wirtschaftsverkehrs genutzt, sodass in diesem Bereich nur jeweils eine Fahrspur in Richtung Torgau und eine in Richtung Mockrehna zur Verfügung stehen. Ende 2018 soll alles fertig sein.

Die Gesamtkosten für diesen Brückenneubau und den Streckenabschnitt des Rad-/Wirtschaftsweges belaufen sich auf knapp über 600.000 Euro, die die Bundesrepublik Deutschland trägt.

Von LVZ