B 87 bei Gordemitz wird einspurig

Gordemitz. Auf der Bundesstraße 87 geht es in den kommenden Wochen durch Gordemitz nur einspurig voran. Eine Baustellenampel lässt die Kraftfahrzeuge wechselseitig passieren. Der Grund: Es wird ernst mit dem Bau der neuen Bushaltestelle. Der Wintereinbruch hatte eine unfreiwillige Pause der Arbeiten kurz nach dem Start verursacht. Die Haltestelle soll auf beiden Seiten der Straße neu und behindertengerecht angelegt werden. Die Gemeinde hat dafür eine 268 Quadratmeter große Verkehrsfläche erworben. Es wird eine Haltebucht auf der Seite des Reiterhofs ordentlich befestigt angelegt, das alte Buswartehäuschen ist abgerissen. Neue Unterstellmöglichkeiten für die Wartenden werden gebaut. Auf der Seite gegenüber wird der Bus weiterhin auf der Fahrbahn halten müssen, weil für eine andere Lösung vor dem heutigen Wohnhaus, das einst als Zollstation diente, kein Platz ist.

Umbau von Haltestellen

Bereits entsprechend der EU-Forderungen umgebaut wurden in der Gemeinde die Haltestellen in Ochelmitz und in Jesewitz. Dabei werden Niveauunterschiede zwischen Bus und Bordsteinkante ausgeglichen und die Haltestellen mit erhöhten Bordsteinen ausgestattet. Gut sichtbare Pflaster-Elemente sollen bei Sehbeeinträchtigung Orientierung bieten. Auch mit der Umgestaltung des Vorplatzes am Bahnhof soll der dortige Busstopp barrierefrei werden. Bis 2022 soll der Öffentliche Personennahverkehr deutschlandweit vollständig barrierefrei sein. Für die Investitionen gibt es Programme mit 90-prozentiger Förderquote. Der Grund: Ein Viertel der Deutschen ist ständig oder zeitweilig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Ob sie am Leben außerhalb teilnehmen können, ist auch davon abhängig, wie sie öffentliche Beförderungsangebote nutzen können.

Mit dem Fußweg an der B 87, um den indessen schon lange in der Gemeinde gekämpft wird, wird es vorerst noch nichts. „Dafür gibt es keine Fördermittel“, erklärt Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV).

Von Heike Liesaus