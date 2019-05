Hohenprießnitz

„Einfach im netten Kreis zusammen sein, Nachbarn und Freunde treffen, das Tanzbein schwingen und sich unterhalten“, umschrieb die Ortschronistin Renate Naumann die beliebte Veranstaltung in der Walpurgisnacht. Ebenfalls Tradition ist es, dass an jenem Abend der Maibaum aufgestellt wird und das liegt in der Hand der Freiwilligen Feuerwehr Hohenprießnitz.

So funktioniert der Bändertanz

Doch dieses Mal stand zuvor eine andere Aufgabe auf dem Plan, denn der alte Pfahl, der viele Jahre den Maikranz und das Birkenbäumchen auf seiner Spitze trug, war in die Jahre gekommen. Also verabschiedete man sich vom hölzernen Relikt und zerlegte es sägender Weise in kleine Stücke. Mit vereinten Kräften wurde dann der neue Maibaum nach oben gehievt.

Applaus vom Publikum

Von der Spitze bis ganz nach unten hingen viele bunte Bänder und nun war es an der Reihe der Frauen und Männer des Heimatvereins, den Bändertanz zu vollführen. „Wir haben mehrmals zuvor geübt, damit wir uns mit den ganzen Bändern nicht verheddern“, verrät Vereinsfreund Steffen Schleinitz und wie die Vorsitzende Barbara Runke hinzufügte, sollen am Ende des Tanzes alle Bänder um den Pfahl gewickelt sein und ein möglichst akkurates Flechtmuster ergeben. Das gelang hervorragend und als Dank gab es begeisterten Applaus vom Publikum.

Von Heike Nyari