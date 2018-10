Bad Düben/Eilenburg

Der viel beschworene Jahrhundertsommer 2018 hat Menschen, Tieren und vor allem Pflanzen zu schaffen gemacht. Besonders die Vegetation litt unter den warmen Temperaturen und der Trockenheit: Ein sichtbares Zeichen dafür sind die Straßenbäume, deren Blätter sich schon deutlich früher als gewöhnlich verfärbt haben.

Kein Wunder, blieb ihnen doch die Hälfte der sonst üblichen Regenwassermenge verwehrt. Fallen im Eilenburger Gebiet im Jahresdurchschnitt üblicherweise 550 bis 600 Liter pro Quadratmeter, waren es im vergangenen Dreivierteljahr bisher nur 200 bis 250 Liter. Hat die Sommerhitze also bleibende Schäden an den Straßenbäumen der Region verursacht?

Baumgießer von Juni bis Oktober im Einsatz

„Noch sehen sie einigermaßen gut aus“, sagt Astrid Seydewitz von der Bad Dübener Stadtverwaltung. „Wie die Bäume die Dürre wirklich überstanden haben, zeigt sich allerdings erst im Frühjahr, wenn der Austrieb beginnt.“ Fehlen dann Blüten und Blätter, ist der Baum eingegangen.

Um möglichen Schäden vorzubeugen, hat die Stadt den zuständigen Dienstleister für die Baumpflege, die Alba Sachsen GmbH, damit beauftragt, einige Bäume extra zu gießen. „Eine Bewässerung ist sonst gar nicht notwendig, die Bäume helfen sich bei entsprechendem Niederschlag selbst“, so Seydewitz. Weil aber kein Wasser von oben kam, wurde in den Sommermonaten Juni, Juli, August sowie im September zweimal wöchentlich nachgeholfen – auch im Oktober sind die Baumpfleger mit ihrem acht bis zehn Kubikliter fassendem Tankwagen noch im Einsatz.

Entwicklung der Jungbäume gefährdet

In den Genuss der kalten Dusche kommen von den rund 8500 bis 9000 Bad Dübener Straßenbäumen aber ausschließlich die Jungbäume. Die seien empfindlicher und noch nicht ausreichend an die Erde angepasst und könnten deshalb Nährstoffe nicht so gut aufnehmen, erklärt Seydewitz. Wollte man dagegen alle Bäume bewässern, stieße man personell und wassermäßig an die Grenzen.

Wie der gesamte Straßenbaumstand die Hitze überstanden hat, wird Anfang des nächsten Jahres während einer Baumkontrolle festgestellt. Dann wird der Stamm abgeklopft, hinsichtlich Auffälligkeiten abgesucht und die Triebe in Augenschein genommen. Gefällt werde allerdings nur im äußerten Notfall und wenn keine Maßnahmen mehr helfen würden, betont Seydewitz. „Wenn kein Leben mehr drin ist, kann man nichts mehr hoffen.“

Hoffen auf einen nassen Winter

Ähnliche Berichte kommen aus dem Grünflächenamt in Eilenburg. Mit Erstaunen habe man festgestellt, dass die Bäume den extremen „Trockenstress“ bisher scheinbar relativ gut verkraftet hätten, heißt es aus dem Amt. Wie in Bad Düben haben in Eilenburg Betriebe, die für die Anpflanzung und Pflege von Jungbäumen zuständig sind, im Sommer extra gegossen. Auch der städtische Bauhof hat diese Aufgabe teilweise übernommen.

Für die Zukunft überlege die Eilenburger Behörde, bei Neuanpflanzungen stärker auf die Trockenheitsverträglichkeit der Gehölze zu achten. Für den Winter hoffe man derweil auf ausreichend Niederschlag, um das im Sommer entstandene Wasserdefizit im Boden auszugleichen – dieser dürfe dann auch gerne in Form von Schneekristallen vom Himmel fallen.

Hintergrund:

Großen Einfluss auf den Zustand der Straßenbäume während langer Trockenperioden hat ihr Standort: Bäume an Straßenrändern oder zwischen Häuserzeilen haben es schwerer als Bäume auf großen Grünflächen, zum Beispiel in Parks. Auch der Boden spielt eine Rolle: Bäumen auf Sandböden macht das fehlende Wasser mehr zu schaffen als Bäumen auf schweren Böden. Unter extremer Trockenheit leiden vor allem Bäume mit flach verlaufenden Wurzeln wie Birken und Fichten sowie Jungbäume. Da der Grundwasserstand aufgrund der Dürre stark abgesunken ist, können auch Bäume mit tief reichenden Wurzeln geschädigt sein.

Von Maximilian König