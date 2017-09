Bagger beschädigt Gasleitung an Haus in Doberschütz: Großeinsatz für Feuerwehren

Doberschütz. Das hätte fatale Folgen haben können. Am Sonnabendvormittag beschädigte ein Bagger bei Erdarbeiten in der Battauner Straße in Doberschütz eine Gasleitung. Gas strömte aus. Schnell waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Region alarmiert und rasten zum Einsatzort. Nur durch das umsichtige Eingreifen konnte schließlich Schlimmeres verhindert werden. „Wir haben die Baustelle gesichert, Löschbereitschaft hergestellt und verschiedene Messungen durchgeführt. Alles ist in Ordnung. Jetzt muss nur noch das Versorgungsunternehmen Mitgas die Leitung abstellen und wieder reparieren“, sagte der Doberschützer Einsatzleiter Gunter Kulbe.

Insgesamt 42 Kameraden mit Einsatzfahrzeugen sowie Gefahrgutwagen der Wehren aus Doberschütz, Torgau, Delitzsch und Dommitzsch waren bei dem Einsatz vor Ort. In den frühen Nachmittagsstunden konnten alle Kräfte wieder abrücken. Über die Höhe des Sachschadens wurden bislang keine Angaben gemacht.

Von Steffen Brost