Eilenburg. Von den 123 Garagen am Eilenburger Jacobsplatz ist nicht mehr viel übrig. Seit einigen Tagen rücken ihnen die Abrissbagger der Trossiner Firma Süptitz-Transporte zu Leibe. Die Fläche soll für ein neues Wohngebiet freigemacht werden. „Wir haben uns entschieden, die Garagen vor dem Verkauf der Flächen abzureißen“, erklärt Heiko Leihe von der Stadtverwaltung. Das Areal muss dann für Strom, Wasser und Abwasser erschlossen werden. „Wir sind schon mit einem Bauträger im Gespräch.“

Zirka 35 Bauplätze könnten hier ausgewiesen werden. Die Stadt richtet sich damit auf die Wohnungs-Nachfrage rings um Leipzig ein, sie will Neubürger gewinnen. Deshalb macht sie auch mit der Wohnstandortkampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig“ auf sich aufmerksam. 70 weitere Plätze für Häuslebauer werden mit dem Wohngebiet Grüner Fink in Ost entstehen.

Die Flächen am Jacobsplatz liegen zentraler, aber trotzdem im grünen Umfeld. Der Mühlgraben schlängelt sich nicht weit entfernt entlang. Vor knapp vier Jahren war in der Nähe die Gewerbebrache entwickelt worden. Dort stehen inzwischen Einfamilienhäuser. Bevor am Jacobsplatz die Bagger die Garagen zerlegen, waren Holztore, Dachabdichtungen und das, was noch in den Garagen zurückgelassen wurde, getrennt demontiert und sortiert worden, berichtet Stadtverwaltung. Die Abrissarbeiten sollen im Februar abgeschlossen sein.

Von Heike Liesaus