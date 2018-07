Mockrehna

Dabei handelt es sich um eine Fläche von knapp 3000 Quadratmetern, bei der nun alle planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von zwei Einfamilienhäusern geschaffen worden sind.

Große Nachfrage nach Grundstücken

Die Zufahrt soll über die Alte Eilenburger Straße erfolgen. Mit der Bebauung dieser Fläche möchte die Gemeinde Mockrehna, die derzeit wie andere Kommunen auch verstärkt Nachfrage nach Baugrundstücken insbesondere für Einfamilienhäuser hat, die Ortschaft am Rand maßvoll ergänzen.

Nicht zu verwechseln ist diese Fläche übrigens mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Eigenheimstandort „Am Gassenteich“. Hier will die Gemeinde in zentraler Ortslage von Mockrehna nicht nur planen, sondern voraussichtlich im Frühjahr 2019 auch die noch fehlende Erschließung im hinteren Bereich vornehmen. Insgesamt können hier rund 15 Eigenheimstandorte ausgewiesen werden.

Verkaufsverhandlungen

Auf ihrer Junisitzung hatten die Mockrehnaer Gemeinderäte Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) ermächtigt, für die vordere Reihe, die bereits über die Schmiedgasse voll erschlossen ist, noch in diesem Sommer die Verkaufsverhandlungen aufzunehmen.

Kommt es zum Abschuss, könnten fünf bis sechs Bauherren schon die Sommerpause nutzen, um ihre Hausbau-Planungen voranzutreiben und vermutlich ebenfalls ab Frühjahr 2019 zu bauen.

Von Ilka Fischer