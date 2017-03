Eilenburg. Der Bau des neuen Edeka-Marktes auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände an der Ziegelstraße in Eilenburg kann voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres starten. Für die planerischen Vorarbeiten werde noch einige Zeit gebraucht, erklärte Heiko Leihe, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit im Eilenburger Rathaus, auf Nachfrage der LVZ zum aktuellen Stand. Vor allem die verkehrstechnische Erschließung spiele dabei eine Rolle. „Derzeit läuft alles auf einen Kreisverkehr hinaus“, stellt Leihe fest. „Das ist sicher die charmanteste Form des Verkehrsflusses.“

Mehrere Flächeneigentümer

Damit können die Einfahrten zur Autowelt, die neben dem Verwaltungsgebäude des ehemaligen Chemiewerks und auch zum Lidl-Markt einbezogen werden, wo die Ausfahrt für Linksabbieger derzeit eher unübersichtlich ist. Platz dafür ist generell vorhanden. Doch es gibt unterschiedliche Eigentümer im Umfeld. Edeka müsse sich da abstimmen. Nach den Ergebnissen würden sich dann Lage und Form des Kreisverkehrs richten. Der Träger der Kreisstraße, der Landkreis Nordsachsen, habe diesen Planungsstand bereits zur Kenntnis genommen. Edeka würde den Kreisverkehr auch selber bezahlen.

Keine Tankstelle

Um Baurecht für den neuen Handelsstandort zu schaffen, wird nach wie vor am Bebauungsplan gearbeitet. Als eine der Voraussetzungen hatte die Stadt bereits ihr Einzelhandelskonzept entsprechend neu gefasst. Auch der Flächennutzungsplan wird dafür fortgeschrieben. „Da muss die Verkehrsanbindung schon mit rein“, so Leihe. Der Stadtrat habe sich mittlerweile gemeinsam mit Edeka gegen die Ansiedlung einer Tankstelle entschieden. Es hatte Bedenken von Anliegern gegeben. „Sie ist in der Stadt nicht zwingend nötig, sondern vor allem wohl in die Pläne aufgenommen worden, weil sich ein potenzieller Betreiber gemeldet hatte.“ Mittlerweile ist nun von einer Elektro-Tankstelle die Rede.

Edeka hatte den Grundstücks-Kaufvertrag bereits Ende Februar für das drei Hektar große Gebiet an der Ziegelstraße unterschrieben. Lebensmittelmarkt sowie Bau- und Gartenmarkt sollen entstehen. „Es wird ein inhabergeführter Supermarkt sein. Das Gewerbe wird also in Eilenburg angemeldet. Das heißt: Die Steuern werden hier gezahlt“, betonte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) kürzlich noch einmal in der Einwohnerversammlung des Stadtteils Mitte.

Auf dem Gelände finden sich noch Mauerreste und Fundamente, die vom einstigen ECW-Kraftwerk übrig sind. Letzte Abriss-Projekte liefen 2007, seitdem wachsen dort Gras und Bäume.

Von Heike Liesaus