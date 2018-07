Eilenburg

Derzeit befindet sich der Hort, der eine Betriebserlaubnis für 172 Plätze hat, mit im Gebäude der Grundschule Berg. „Dieser Zustand ist dauerhaft nicht zumutbar und muss geändert werden“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) auf Nachfrage der LVZ.

Entscheidung gefallen

„Inzwischen“, so führt er aus, „ist die politische Entscheidung gefallen, dass für den Hort der derzeit leerstehende Ostteil des Multifunktionsgebäudes umfangreich saniert wird.“ Beim Westflügel, in dem sich die freie Cultus-Schule befindet, würden in diesem Zusammenhang Außenhaut, Fenster auf Vordermann gebracht und in Sachen Brandschutz investiert.

Die Verwaltung arbeite derzeit daran, abzuklären, welche Fördermechanismen bei Land, Bund und Europa für die frühere Tschanter-Schule greifen könnten. Denn fest steht, dass die Stadt das Projekt, das rund drei Millionen Euro kosten wird, nicht aus eigener Kraft stemmen kann.

Ab wann wird gebaut?

Der Baubeginn selbst wird für 2019 angestrebt. Die Fertigstellung des Hortes, der dann um die 180 Plätze hat, soll möglichst zum Schulanfang im Jahr 2020 sein. Erst im Februar hatte die Stadt den Hortneubau in Eilenburg Ost übergeben. Hier wurden für 2,75 Millionen Euro 200 Plätze neu geschaffen.

Von Ilka Fischer