Nordsachsen

Patricia Kuhn aus Nordsachsen ist Sachsens beste Auszubildende im Prüfungsdurchgang 2018 im Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachangestellten: Die Eilenburgerin erhielt nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt auf Schloss Hartenfels in Torgau ihr Abschlusszeugnis – ebenso wie vier weitere Auszubildende aus dem Landkreis.

Studium folgt

Ihren ausgezeichneten Abschluss will Patricia Kuhn jetzt nutzen, um gleich noch ein duales Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen in Meißen anzuschließen. Dabei wird sie die Praxisteile im Landratsamt Nordsachsen absolvieren – und auch nach dem Studium hierhin zurückkehren.

Neben der zukünftigen Studentin schlossen auch Josina Jahn, Lisa Szymanski, Julien Kanow und Matthias Schmidt jetzt ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich ab. Alle ehemaligen Auszubildenden werden vom Landratsamt in ein Arbeitsverhältnis übernommen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Von lvz