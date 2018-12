Eilenburg

Die Stimmung ist beschaulich, Glühwein duftet, die Buden sind in warmes Licht getaucht. Wenn Sophie Taubert auf dem Weihnachtsmarkt in Eilenburg zu Besuch ist, gilt ihre Aufmerksamkeit aber etwas anderem: den Kabelbrücken auf dem Boden. Die 22-jährige gebürtige Eilenburgerin sitzt in einem elektronischen Rollstuhl: „Meine Betreuerin musste Anlauf nehmen und ich Vollgas geben, damit wir da drüber kommen“, erzählt sie.

Kein Durchkommen

Die betreffenden Kabelbrücken lagen am Eingang des Weihnachtsmarktes bei Rossmann und hinter dem Haus. „Ich verstehe, dass es die Kabel braucht, aber ich frage mich, ob die Schausteller nicht einfach weiter am Rand aufbauen könnten“, sagt Sophia Taubert dazu. Eine andere Lösung hat die junge Frau auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden gesehen: „Dort sind die Kabelbrücken viel breiter und flacher.“

„Die Kritik nehmen wir an“, erklärt Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich im Eilenburger Rathaus, „wir wollen im nächsten Jahr mehr drauf achten, ob es immer notwendig ist, solch hohe Brücken hinzulegen, aber natürlich ist das immer eine Frage der Kosten. Generell wird die Barrierefreiheit bei solchen Konzepten aber natürlich mitgedacht.“

Zugeparkte Stellen

An Eilenburgs Barrierefreiheit hat Sophie Taubert auch an anderen Stellen Kritik: „Ausgerechnet dort, wo Bordsteinkanten abgesenkt sind, wird oft der Schnee hingeschoben“, erläutert sie. Diese Stellen, die einzigen, an denen Rollstuhlfahrer die Straße überqueren können, seien außerdem oft zugeparkt. Auch auf dem Weihnachtsmarkt war das wieder Fall: Ein mächtiger Lkw parkte genau vor der Senke. Für Sophie Taubert sind all das kleine Anzeichen dafür, dass in der Stadt oft nicht mitgedacht wird.

Die junge Frau lebt inzwischen Leipzig, ihre Heimatstadt Eilenburg zu besuchen, ist für sie mit Schwierigkeiten verbunden. „Das fängt ja schon am Bahnhof an, da kommen Rollstuhlfahrer gar nicht weg.“ Sophie Taubert sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl. „Ich würde gerne wieder nach Eilenburg ziehen“, sagt sie, aber selbst eine barrierefreie Wohnung zu finden, sei hier nicht so einfach.

„Ich bin nicht behindert, aber ich werde behindert“, so fasst sie in einem Leserbrief zusammen, was sie als Eilenburger Rollstuhlfahrerin gerade bewegt.

Von Anna Flora Schade