Eilenburg

Das war ein super Sommer. Er bescherte uns nicht nur Hitze, sondern auch viel Badesspass in Freibädern und an Baggerseen. Sogar die letzten Sonnentage nutzten Wasserratten, um zum Beispiel in Seen wie der Eilenburger Kiesgrube noch einmal so richtig abzutauchen, Wasserski zu fahren oder auf Boot und Brett unterwegs zu sein.

Super-Saison, aber auch Sorgen

„Für mich war es die heißeste, längste und beste Saison“, sagt Rolf Becker Betreiber der Eilenburger Wasserskianlage. Immerhin sei ein neuer Rekord in Sachen Wassertemperatur erreicht worden. Das Thermometer zeigte 27 Grad an. Einen Besucherzahlenrekord kann er nicht nennen, weil nicht alles, was er bietet, gebührenpflichtig ist und mancher Gast des kleinen Restaurants auch länger verweilte, um zum Beispiel einen der herrlichen Sommerabend zu genießen. „Unser Engagement und unsere Investitionen wie in neue Hindernisse hat sich auf jeden Fall ausgezahlt“, freut sich der Anlagenbetreiber. Doch die Super-Saison bereitet auch Sorgen. Der Wasserstand der Eilenburger Kiesgrube ist so niedrig wie noch nie. „Gut einen Meter steht das Wasser mindestens niedriger“, zeigt Becker bei der Stippvisite vor Ort. Für den Laien ist das sofort an den vertrockneten Seerosen und den anderen Pflanzen im Uferbereich sichtbar. Aber auch an den um etliche Zentimeter aus dem Wasser herausragenden Bootsstegen und der Startanlage für Wasserski kann man das sehen. Wenn es nicht genug Regen in den nächsten Wochen, ja Monaten gebe, müsse er vieles davon neu bauen.

50 Prozent mehr Einnahmen

Auf eine sehr erfolgreiche Saison blickt ebenso das Freizeit- und Erholungszentrum an der Eilenburger Kiesgrube zurück. Auf Grund der Wetterlage wurde 2018 die offizielle Badesaison um 14 Tage verlängert. Aber auch darüber hinaus besuchten Badewillige und Wassersportler das Areal, weil es das Wetter einfach noch hergab. Das erste Fazit, das Geschäftsführer Karsten Ittner ziehen kann: Die diesjährige Saison bescherte dem Unternehmen Mehreinnahmen von 50 Prozent. Dem herrlichen Sommerwetter geschuldet, wurden nicht nur viele Badegäste gezählt, sondern auch auf dem Campingplatz für Kurzzeiturlauber wurde eine hohe Auslastung verzeichnet. „Im Vergleich zu anderen Jahren gab es durch die Wetterlage zum Beispiel keine Absagen von Gruppen, die sich bei uns angemeldet hatten. Aber auch viele Spontancamper reisten an“, so Karsten Ittner.

Campingplatz voll ausgelastet

Apropos Camper. Die derzeitigen 200 Dauerplätze an der Kiesgrube sind ausgelastet. Ein Platz kann nur neu vergeben werden, wenn Dauercamper ihren Platz aufgeben. Denkt die Gesellschaft darüber nach, die Kapazitäten zu erweitern? Auf alle Fälle sei das perspektivisch denkbar. Wenn ja, dann aber in kleinen Schritten. „Wir sind doch eine kleine Gesellschaft“, betont Ittner.

Froh ist er, dass die Imbissversorgung 2018 gut lief, für die Gäste von Campingplatz und Bad immer sichergestellt werden konnte. Dank zollt die Gesellschaft dem Personal des Freizeit- und Erholungszentrums, denn trotz des Gästeansturms blieb die Besetzung gleich. Die Mehreinnahmen in diesem Jahr sollen nicht alle als Rücklagen dienen. So ist geplant die Fenster am Eingangsgebäude mit dem Domizil der Wasserwacht zu erneuen.

Von Bärbel Schumann