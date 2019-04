Eilenburg

Ein betrunkener 59-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag einen Brand in einer Volksbank-Filiale in Eilenburg verursacht. Der Mann hebelte kurz nach 2 Uhr zunächst den Kontoauszug-Automaten auf und steckte das darin befindliche Papier in Flammen. Polizeiangaben zufolge pöbelte der Brandstifter danach noch einen Zeugen an und trat gegen dessen Auto.

Ein 59-jähriger Mann hat in der Nacht zum Dienstag in der Eilenburger Volksbank-Filiale ein Feuer verursacht. Quelle: Nico Fliegner

Filiale bleibt geschlossen

Die Eilenburger Feuerwehr konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Die Bankfiliale ist derzeit geschlossen. An der Eingangstür informiert ein Schild: Aus technischen Gründen bis aus Weiteres geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

