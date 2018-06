Eilenburg

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich nun ein 27 Jahre alter Mann in Eilenburg verantworten. Wie die Polizei berichtete, hatte in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr eine Streife den jungen Mann entdeckt, der auf der Stirn eine blutende Wunde hatte und auf der Uferstraße in Richtung Zentrum lief.

Die Polizeibeamten gingen auf den Mann zu und wollten ihn kontrollieren. Doch der 27-Jährige habe die Herausgabe seines Personalausweises verweigert – die Beamten sollten den Ausweis doch „suchen“, so seine Ansage. Dann sei der Mann ausgerastet.

Vehement zur Wehr gesetzt

Er habe sich vehement zur Wehr gesetzt und einen Polizisten leicht am Arm verletzt. Die Beamten fixierten ihn daraufhin und stellten auch seinen Ausweis sicher. Zudem habe sich herausgestellt, dass der junge Mann 2,0 Promille Alkohol intus hatte, so die Polizei weiter.

Die Beamten forderten einen Rettungswagen an, der den Mann in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung brachte. Danach wurde er wieder entlassen.

Von kasto