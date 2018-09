Jesewitz

„Bis Ende 2020 wird jeder Jesewitzer einen schnellen Internetanschluss haben. Darüber informierte der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (FW) jetzt in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderates. „Sofern der Eigentümer nicht widerspricht, wird Glasfaser bis in jedes Haus verlegt.“ Dies so, Ralf Tauchnitz weiter, sei für die Bürger kostenlos. Wer dann selbst nicht auf das 100Mbit-Netz zugreifen wolle, könne den Anschlusskasten versiegeln lassen. Alle anderen würden nur die Leistung bezahlen, die sie auch bestellen. Wie in allen anderen nordsächsischen Kommunen gibt es allerdings auch in Jesewitz eine Einschränkung. Denn der Glasfaseranschluss kommt nur in den förderfähigen Gebieten. Das betrifft in Jesewitz zwar fast alle kompletten Ortsteile. Nur die Bereiche in Jesewitz, in denen schon jetzt beispielsweise mit 16Mbit ein relativ schnelles Internet anliegt, bleiben außen vor, da sie durch das Förderraster fallen. Das betrifft die Frankensiedlung, den Gallener Weg, die Gothaer Strasse, teilweise die Leipziger Strasse und die Alte Dorfstraße.

Von if