Naundorf

Die neu angelegte Blühwiese auf dem Dorfanger in Naundorf (Gemeinde Zschepplin) soll im nächsten Jahr erweitert werden. Darüber informierte Ortsvorsteher Erwin Nier. Sie werde von den Einwohnern akzeptiert. Dies sei anfangs nicht selbstverständlich gewesen, so der 73-Jährige, weil die Blühwiese im Gegensatz zu einem normalen Rasen nur zweimal im Jahr gemäht werde. Schließlich sollen die Bienen ein vielfältiges Blütenangebot haben. Es habe anfangs Bedenken im Dorf gegeben, die Leute könnten sich daran stören. Aber das Gegenteil sei der Fall.

Bienenschaubeute geplant

Außerdem ist geplant, ein sogenanntes Bee-Pass-Bienenhaus auf die Wiese zu stellen. Diese besonderen Konstruktionen gibt es bereits in verschiedenen Gemeinden im Naturpark Dübener Heide. Das Bee-Pass-Bienenhaus stammt aus Frankreich. Der Verein Dübener Heide in Bad Düben ist seinerzeit darauf aufmerksam geworden und hat die Bienenbeuten in die Region geholt im Rahmen des Projektes „Blühende Heide“. Das Besondere an dieser Bauform ist der drei Meter hohe Schlot. Dieser dient als Einflugschneise der Bienen, um so den fleißigen Insekten einen störungsfreien Zugang zu ihrem Heim zu ermöglichen.

Neugierige können den Bienen zuschauen

Der Nebeneffekt: Man kann die Bienen durch eine Glasscheibe betrachten und muss nicht fürchten, gestochen zu werden. Der genaue Standort für den Bienenturm steht allerdings noch nicht fest. „Da müssen wir noch schauen, wie der sich auf dem Anger optisch gut einfügt“, sagt der Ortsvorsteher. Eine Imkerin aus der Gemeinde will die Bienenbeute dann betreuen.

Brunnen für den Schmiedeteich

Die örtliche Initiative „Freunde des Schmiedeteichs“ um Dirk Haas hat aber noch weitere Pläne mit dem Dorfanger. Kürzlich hatte sie 3000 Euro gewonnen und will das Geld für das Projekt Dorfteich verwenden. Der führt durch die anhaltende Dürre im Sommer kaum noch Wasser. Da solche Verhältnisse künftig öfter auftreten könnten, wollen die Schmiedeteich-Freunde in Eigeninitiative einen Brunnen bohren, der dann für regelmäßig Wassernachschub im Teich sorgt. Auch dahinter steckt wiederum eine besondere Idee: Überlegt wird, den Brunnen direkt im Teich zu bohren und dann mit Solar auszustatten, sodass er quasi automatisch funktioniert. Außerdem wäre er dann vor möglichem Vandalismus oder Diebstahl geschützt. Denn niemand wird sich antun, erst durch den Teich zu waten, um an den Brunnen zu kommen.

Die Pläne, die die Naundorfer verfolgen, sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden, um den Dorfanger noch attraktiver zu gestalten als er ohnehin schon ist mit der Wiese, dem Teich und den Obstbäumen.

Von Nico Fliegner