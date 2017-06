Eilenburg/Bad Düben. Der Eilenburger Schützenverein 1990 lädt an den Wochenenden Kinder ab 12 Jahre zum Schnupper-Bogenschießen ein. Tom Felchner zeigt den Kids die Grundlagen dieses Sports, der Kraft, Ausdauer und Konzentration fördert. Weitere Infos unter Tel. 0152 34580326 oder im Internet www.facebook.de/ESV1990.

Im familienfreundlichen Bergwitzsee Resort in der Dübener Heide kann man nicht nur baden im klaren Bergwitzsee, sondern die Wasserwelt per Boot und die Landschaft mit dem Fahrrad erkunden. Auch Beachvolleyball, Tischtennis und Wassersport werden geboten. In den ersten fünf Ferienwochen gibt es außerdem eine Kinderanimation. Weitere Infos unter Tel. 034921 28228 oder im Internet www.bergwitzsee.de.

Im 2water Wassersportzentrum an der Goitzsche in Bitterfeld-Wolfen kann man die Ferienzeit beim Stand Up Paddling, Segeln oder Surfen auf sportliche Weise genießen. Mit dem Kajak, Ruder- oder Tretboot kann der Goitzschesee entdeckt werden. Weitere Infos unter Tel. 03493 9784824 oder im Internet www.2water.de.

Bei Elbkanu in Torgau geht es mit dem Boot auf die Elbe. Gepaddelt wird meistens flussabwärts – ein Erlebnis für die ganze Familie. Kajaks, Canadier oder Schlauchboote können vor Ort ausgeliehen werden. Und dann heißt es: Die Natur vom Wasser aus erkunden. Wer will, kann auch vorab einen Kurs belegen. Geführte Wasserwandertouren sind außerdem möglich. Weitere Infos unter Tel. 03421 186079 oder im Internet www.elbkanu-torgau.de.

Weitere spannende und erlebnisreiche Ferientipps hält eine kostenfreie Broschüre bereit. Diese können Interessierte im Internet als PDF unter www.naturpark-duebener-heide.de/feriencamps herunterladen. Erhältlich ist sie außerdem im Naturparkhaus der Dübener Heide in Bad Düben.

Von LVZ