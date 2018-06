Eilenburg

Gleich vier Einsätze innerhalb kurzer Zeit hatte am frühen Nachmittag Eilenburgs Feuerwehr zu bewältigen. Zunächst wurde Gasgeruch im Haus an der Mulde gemeldet. Das Gebäude wurde gelüftet, der Gasversorger übernahm das weitere Prozedere.

Kleinere Brände sind zu löschen

Kurze Zeit später alarmierte ein Zeuge die Retter wegen aufsteigendem Rauch aus einem Gullydeckel in der Wallstraße. Eine weggeworfene Zigarettenkippe hatte offenbar Unrat entzündet. Hier konnten die Kameraden schnell löschen. Gegen 14 Uhr ertönte dann die Sirene in der Stadt: An der S 4, Höhe Abzweig Mutschlena sollte es einen Feldbrand geben. „Rund vier Quadratmeter mussten noch abgelöscht werden“, so Wehrleiter André Zimmermann.

Baum fällt auf Straße – Wochenmarkt-Händler flüchten vor Sturm

Starker Wind hatte zudem in Zschettgau, Richtung Liemehna einen Baum gefällt, dieser lag auf der Straße. Auch dorthin rückte die Feuerwehr aus. Wegen des plötzlich aufkommenden Sturmes packten am Mittag auch Eilenburgs Markthändler aus Sicherheitsgründen ganz fix ihre Stände ein, nachdem Pappkisten durch die Gegend flogen und auch die mobilen Stände der stürmischen Übermacht kaum noch standhielten.

Von ka