Eilenburg Ermittlungen - Brand im Schloss Hohenprießnitz: Polizei schließt technischen Defekt aus Einen technischen Defekt schließt die Polizei beim Schlossbrand in Hohenprießnitz mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Sie ermittelt nun in Sachen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung.

Feuerwehreinsatz am Schloss in Hohenprießnitz: In einem Seitengebäude hat es in der Nacht zum 11. Dezember gebrannt. Quelle: Feuerwehr