Hohenprießnitz/Leipzig

Prozessauftakt am Dienstag: Chris B., heute 24 Jahre jung, steht vor dem Landgericht Leipzig. Drei Brände hat er von Juli 2014 bis November 2016 in der Noitzscher Straße 31/32 in Hohenprießnitz, Gemeinde Zschepplin bei Eilenburg, gelegt. In jenem Haus, in dem er bei seinen Eltern lebte.

Feuerwehrmann legt Feuer

Damals war er Mitglied der Feuerwehr des Ortes. „Warum?“, lautete eine erste Frage des Richters. „Ich wollte retten, löschen und in meinem Wohnbereich helfen“, so die Antwort. Die LVZ schrieb damals von 13 Verletzten und 21 evakuierten Menschen. In den zwei Aufgängen des Hauses wohnten je acht Mietparteien, B. mit seinen Eltern im Erdgeschoss unmittelbar über den von ihm gelegten Feuern.

Rund 140000 Euro Schaden – 21 Betroffene

Der Schaden beträgt unter dem Strich rund 140 000 Euro, von den 21 Betroffenen mussten 8 stationär und 4 ambulant behandelt werden. Einer der am schwersten Betroffenen war damals der Vater des Täters. B. zeigte sich geständig, bestätigte sämtliche Anklagepunkte im Sinne der Anklage. Ihm drohen nun zwischen einem Jahr und neun Monaten und höchstens zwei Jahren Freiheitsentzug, ausgesetzt zur Bewährung. So lautet das Ergebnis nach einer Verfahrensabsprache. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

Von Frank Pfütze