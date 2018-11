Hohenprießnitz/Leipzig

Gesagt, getan: Chris B., heute 24, wurde am Donnerstag wegen besonders schwerer Brandstiftung und Körperverletzung in 13 Fällen zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte in einem Wohnhaus in Hohenprießnitz bei Eilenburg, in dem er bei seinen Eltern lebte, drei Brände (2014 und 2016) gelegt.

Brand in Hohenprießnitz in der Noitzscher Straße im November 2014 Quelle: Steffen Brost

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, ihm wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, zudem muss er sich in psychologische Behandlung begeben. Die nächsten drei Jahre darf er sich nun nichts zuschulden kommen lassen.

Mit dem Urteil setzte das Gericht die Verfahrensabsprache vom ersten Verhandlungstag, Dienstag, um. Inhaltlich einigten sich Kammer, Staatsanwalt und Verteidiger darauf, dass Jugendstrafrecht angewandt wird, dass der Täter danach maximal zwei Jahre auf Bewährung erhält und er im Gegenzug alle Punkte der Anklage gesteht. Das tat er bereits am Dienstag und sicherte sich damit ein relativ mildes Urteil.

Selbstverliebter Täter

Zwischen gesagt und getan lagen aber noch zwei relativ spannende Verhandlungstage. So sagte auch ein psychologischer Gutachter aus. Sein Gutachten musste er am Dienstag nach der Verhandlung zu Papier bringen, weil der Angeklagte den eigentlichen Termin damals verschludert hatte. Das sei in jener Phase gewesen, als er sich etwas gehen und alles etwas schleifen ließ, Post nicht öffnete.

Der Psychiater hat in der Kürze der Zeit dennoch interessante Details recherchiert. Er bescheinigte B. zusammengefasst eine narzisstische Persönlichkeit. Der Ausdruck Narzissmus steht für Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der stark auf sich selbst bezogen ist und anderen Menschen weniger Beachtung als sich selbst schenkt. B. lebte in schwierigen familiären Verhältnissen, litt offensichtlich unter seiner dominanten Mutter. Nach außen musste immer alles stimmen, Emotionen gab es kaum. Zudem habe ihn seine damalige Freundin mit einem gemeinsamen Bekannten betrogen, für einen Narzissten eine große Niederlage und kaum zu verkraften.

Bewunderung und Anerkennung gesucht

„Immer wenn es Streit mit der Mutter gab, brannte es danach“, habe eine ehemalige Freundin des Angeklagten dem Psychiater gesagt. Bewunderung und Anerkennung habe er als Feuerwehrmann, als Retter und Helfer gesucht und gefunden. „Er wollte Anerkennung bekommen, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern, um Kränkungen, Ängste und Wut zu kompensieren“, so der Gutachter. Trotzdem bezeichnete er B. als intelligent und voll schuldfähig. Er habe auch nicht als Jugendlicher, vielmehr als Erwachsener gehandelt. Der Psychiater regte professionelle psychologische Betreuung an.

Die Hauseigentümerin, heute 76 Jahre, ist auf einem Großteil der Schadenssumme sitzen geblieben. Rund 140 000 Euro Schaden habe der Brand am 21. November 2014 verursacht.

„Ich hätte nie geglaubt, dass er es war“

Die beiden anderen Brände davor und danach fallen finanziell nicht ins Gewicht. „Von den 140 000 Euro habe ich 58 000 Euro von der Versicherung bekommen, mehr nicht. Ich hätte nie geglaubt, dass er es war“, sagte die Geschäftsfrau. Jetzt, wo sie wisse, wer der Brandstifter ist, wolle sie ihre Ansprüche geltend machen. Oder wie es der Vorsitzende Richter ausdrückte: „Da werden noch einige kommen und die Hände aufhalten. Die finanziellen Folgen werden für Sie noch sehr unangenehm.“

„Ich bin froh, dass es so endet“

Das Urteil war dann nur noch Formsache. Der Staatsanwalt sah die Vorwürfe als bestätigt an. Schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, ein geständiger Täter. Er forderte die abgesprochenen zwei Jahre – mit dem Hinweis, dass B. als Erwachsener, der er nun ist, fünf bis sieben Jahre ohne Bewährung ins Gefängnis gegangen wäre. Der Verteidiger stimmte dem Vorschlag des Staatsanwaltes zu. Der Richter machte ein Urteil draus. Dementsprechend erleichter sagte der Täter, dem das letzte Wort zustand: „Ich bin froh, dass es so endet. Die Therapie werde ich auf jeden Fall machen.“

Von Frank Pfütze