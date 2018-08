Eilenburg

Gegen 1.40 Uhr am Dienstagmorgen wurde am Ende der Weinbergstraße in Eilenburg kurz vor der B 87 ein Brand der Böschung festgestellt und gelöscht. Bei diesem Brand sei lediglich der Bewuchs in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte ie Polizei mit. Um 3.15 Uhr ereilte die Feuerwehr jedoch erneut ein Notruf, da es zu einem weiteren Brand gekommen war. Auch dieses Mal brannte die Böschung an der Bundesstraße 87 – linksseitig in Fahrtrichtung Torgau.

In diesem Fall wurde eine Wasserleitung beschädigt. Schließlich folgte gegen 3.55 Uhr eine dritte Meldung. Erneut brannte trockenes Gras der Böschung an der B 87 – diesmal nahe der Unterführung zur Ortslage Wedelwitz. Dabei wurde zudem ein Fernmeldekasten der Deutschen Bahn beschädigt, wodurch es bis in die Morgenstunden zu erheblichen Auswirkungen auf den Zugverkehr kam.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde bei der Anfahrt zum dritten Brandort ein junger Mann festgestellt, der auch schon in der Nähe des ersten Brandorts anwesend war. Dieser Umstand und die Tatsache, dass ein Fährtenhund seine Spur zu allen drei Brandorten verfolgte, verdichteten den Verdacht gegen ihn.

Gegen den 18-Jährigen werde nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer in zwei Fällen sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Darüber hinaus werden eventuell auch zivilrechtliche Ansprüche der Deutschen Bahn auf ihn zukommen, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei in Torgau hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ