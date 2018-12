Hohenprießnitz

Am Schloss in Hohenprießnitz stand in der Nacht zu Dienstag ein Nebengebäude, das direkt an der Ortsdurchfahrt B 107 liegt, in Flammen. Polizeibeamte des Polizeireviers Delitzsch stellten während ihrer Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Innenhofes fest. Als sie den Brandort erreicht hatten, bemerkten sie ein Feuer im Dachbereich des ungenutzten Nebengebäudes zur Innenhofzufahrt. Umgehend wurde das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig informiert und die Feuerwehr gerufen.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenprießnitz ging der Alarm um 2.01 Uhr ein. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenprießnitz, Bad Düben, Naundorf und Zschepplin kämpften gegen die Flammen an, die sich im Bereich des Dachstuhls ausbreiteten.

In der Nacht zum Dienstag hat es in einem Nebengebäude des Schlosses Hohenprießnitz gebrannt. Dabei wurde das Dach zerstört.

Insgesamt, so Gemeindewehrleiter Kay Kunath, waren rund 40 Kameraden vor Ort. Sie hätten relativ schnell die Wasserversorgung aufbauen und den Brand unter Kontrolle bringen können und somit Schlimmeres verhindert. Das Barockschloss selbst sei nicht unmittelbar bedroht gewesen, so Kunath. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen und ein Übergreifen auf das Schlossgebäude konnten verhindert werden.

In einem Seitengebäude vom Schloss in Hohenprießnitz hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Quelle: Nico Fliegner

Kripo ermittelt

Zunächst erfolgte eine sogenannte Erstablöschung über die Drehleiter der Bad Dübener Wehr, die zudem mit einem rund 4000 Liter Löschwasser fassenden Tanker vor Ort waren. Dann öffneten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz die Dachhaut und löschten weiter. Der vom Hohenprießnitzer Wehrleiter Christian Keller geführte Einsatz dauerte über mehrere Stunden an, er konnte gegen 3.30 Uhr beendet werden. Wegen der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Bundesstraße 107 in der Nacht zunächst ab.

Die Brandursachenermittler wollten im Laufe des Dienstags ihre Arbeit aufnehmen. Der Verdacht einer Brandstiftung liege nah, da am Objekt keinerlei Medien mehr anlagen, erklärte die Polizeidirektion Leipzig. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Schlossbesitzer ist geschockt

Schlossherr Konrad Obermüller reagierte hörbar geschockt auf die Ereignisse in der Nacht. Das Schloss in Hohenprießnitz, das in den vergangenen Jahren aufwendig saniert wurde, ist derzeit Kulisse für einen Weihnachtsmarkt. Am Vorabend war er nach Regensburg zurückgefahren, sei in der Nacht gegen 2.30 Uhr von der Feuerwehr telefonisch informiert worden und seitdem in ständigem Kontakt mit Beteiligten vor Ort und der Familie. „Wir sind sehr froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind“, so Konrad Obermüller erleichtert. Dankbar sind er und seine Familie vor allem den vielen Hilfskräften, die in der Nacht Schlimmeres verhindert haben.

Weihnachtsmarkt soll trotzdem stattfinden

Gemeinsam mit der Tochter sei noch Dienstagvormittag die Entscheidung gefallen, dass der für diesen Sonnabend geplante zweite Weihnachtsmarkt trotz des Brandes stattfinden wird, das betroffene Nebengebäude tangiere das Veranstaltungsgeschehen nicht. „Wir hoffen, dass trotz der Geschehnisse wieder weihnachtliche Stimmung aufkommt.“ Tausende waren am zweiten Advents-Wochenende an den ersten beiden von insgesamt vier Weihnachtsmarkttagen in Hohenprießnitz zu Gast, besuchten das bunte Marktgeschehen auf dem Schlosshof samt der vielen Holzhütten und dem festlich illuminierten Schloss.

Zusatzkonzert am Sonnabend – Erlös für die Wehren

Stattfinden wird auch das am Sonntag für 19.30 Uhr geplante Konzert mit Alessandra Romanko. „Es wird am Sonnabend ein Zusatzkonzert geben. Wir haben mit unserem Festspielleiter in der Schweiz gesprochen, es ist möglich. Das Konzert findet am Sonnabend um 20.30 Uhr im Schloss statt. Der Erlös geht an alle an der Brandbekämpfung beteiligten Feuerwehren.“ Für Januar plant Familie Obermüller zudem einen Empfang für alle, die im Einsatz waren.

Betroffenheit bei der Familie ist groß

Trotz der Erleichterung, das weitaus Schlimmeres verhindert werden konnte – die Betroffenheit bei Familie Obermüller ist groß. Die derzeitige Gefühlslage sei schwer zu beschreiben, „meine Frau sagte vorhin, es sei so, als ob man Pudding in den Knien hätte.“ Der Schock sitzt tief, und das ist Konrad Obermüller am Telefon auch deutlich anzuhören, „es ist schon ein Gefühl zwischen Angst und Schrecken und erstmal schwierig zu verarbeiten“. An Spekulationen rund um den Grund des Feuers wolle sich die Familie nicht beteiligen.

Der 57-Jährige, der Eigentümer einer Haus- und Wohnungsverwaltung in Bad Abbach bei Regensburg ist, hatte das Schloss 2011 erworben und aufwendig saniert. Zwei Ziele hatte er dabei immer im Blick: den barocken Glanz des Gebäudes wieder aufzufrischen und Hohenprießnitz als Kultur- und Veranstaltungsstätte zu etablieren, was beispielsweise mit Konzerten, Kabarettabenden, der Hochzeitsmesse oder zuletzt den Schlossfestspielen, die 2019 eine Zweitauflage erleben sollen, gelungen ist. Die Hohenprießnitzer haben in den letzten Jahren die positive Entwicklung an ihrem Schloss interessiert und dankbar verfolgt. Zwei Versuche zu Sanierung und Neunutzung waren wegen Insolvenz gescheitert, bevor der Bayer das Schloss kaufte.

Betroffenheit im Dorf

Dementsprechend sorgte die Nachricht im Dorf für große Betroffenheit. „Wenn es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt, ist das ganz, ganz schlimm“, sagte Bürgermeisterin Roswitha Berkes. Sie sei wegen des Brandereignisses „sehr traurig und betroffen“. Schlossbesitzer Konrad Obermüller und sein Team hätten für die Durchführung des Weihnachtsmarktes „viele Ausgaben“ im Vorfeld gehabt, auch wegen verschiedener Sicherheitsvorkehrungen.

Einwohner hatten die Feuerwehr-Sirene in der Nacht gehört und schauten sich am Tag darauf an, was passiert war. Eine Rentnerin, die namentlich nicht genannt werden will, zeigte sich schockiert. „Das ist schlimm. Das Schloss ist so schön geworden. Und jetzt sowas.“ Die Frau hatte zu DDR-Zeiten, als das Schloss Schulungseinrichtung für Pädagogen war, in dem Gebäudeteil gearbeitet, der jetzt möglicherweise das Ziel von mutmaßlichen Brandstiftern wurde.

