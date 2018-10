Wedelwitz /Hainichen

Der Lärm, der Straßenzustand, Beleuchtung und nicht unterbundenes Rowdytum im Straßenverkehr – diese Dinge brennen den Bürgern in Wedelwitz und Hainichen unter den Nägeln. Sie nutzen daher die Einwohnerversammlung für die Ortsteile, die aufgrund der örtlichen Begebenheiten immer in Zschettgau stattfindet, um sie bei Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) anzusprechen.

Lärmschutz Wedelwitz: Für den Lärmschutz an der Ortsumgehung B87 sei die Stadt zwar nicht direkt verantwortlich, so Ralf Scheler. „Aber wir sind es für unsere Bürger“. Ob die Lärmschutzwand nicht doch höher und/ oder länger gebaut werden müsse, so informierte er, dazu gebe es derzeit Gespräche.

Fluglärm: Die Flugzeuge seien über Wedelwitz, so ein Bürger, „mega laut“. Sie würden hier auch länger als beispielsweise in Rackwitz Krach machen, da sie hier eine Kurve fliegen. Mit Sorge werde deshalb der geplante weitere Ausbau des Flughafens verfolgt. Ralf Scheler: „Wir haben inzwischen die Bestätigung der Fluglärmkommission, dass noch einmal gemessen wird.“ Voraussichtlich werde das über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgen, ein Standort sei bereits gefunden. Einen genauen Termin könne er aber noch nicht nennen. Alles Weitere hänge dann von den Ergebnissen ab.

Baustelle B107: Bei der Brückenbaustelle B107, die Wedelwitz seit Sommer von Eilenburg abhängt, seien ihm keine Verzögerungen bekannt. Scheler geht davon aus, dass die Brücken ab 1. Dezember wieder geöffnet sind. „Ab Dezember beziehungsweise dann im Frühjahr wird die B 07 aber noch einmal für Unterschalungsarbeiten gesperrt, dann allerdings nur halbseitig.“

Fußgänger-Unterführung: Die Wedelwitzer monieren, dass der nur für Fußgänger und Radfahrer freigegebene Tunnel auch regelmäßig von rücksichtslosen Quad- und Motorradfahrern mit MTL-Nummern befahren werde. Die Stadt will sich diesbezüglich noch mal mit der Polizei in Verbindung setzen. In Sachen Beleuchtung gab es Dank dafür, dass jetzt in Wedelwitz zwei Laternen mehr leuchten, allerdings sei es insbesondere für Radfahrer, die über die Unterführung zum Bahnhof fahren, immer noch sehr dunkel. Eine konkrete Lösung dafür konnte der OBM nicht nennen.

Brücke Kuhgasse Wedelwitz: Diese ist nicht vergessen. Doch trotz Fördermittel könne diese erst 2019 geplant und 2020 realisiert werden.

Straße am Denkmal Hainichen: Im Regenrinnenbereich hätten sich hier Steine gelöst, die nun auf der Grünfläche liegen. Der Schaden befinde sich gerade im engsten Bereich, sodass man unweigerlich im Loch lande. Die Stadt wird dies unverzüglich kontrollieren und Schritte einleiten.

Straße von Hainichen nach Eilenburg: Nach den Ausflickarbeiten fehlen hier noch die Markierungen. Die Straße wirke dadurch breiter als sie ist, immer wieder würde man daher auf den Schotterbereich ausweichen müssen. Ralf Scheler nahm diese Problematik mit ins Rathaus.

Von Ilka Fischer