Bürgergarten in Eilenburg erhält neue Brücke

Eilenburg. Derzeit wird die Brücke im Bürgergarten hinter der Gartenanlage Sewastopol erneuert. Das Bauwerk rief immer mal Rätselraten hervor: Wo ist es eigentlich zu finden? Und wer es vor dem Baustart entdeckte, fragte sich, ob er richtig lag, so unscheinbar versteckte es sich im Verlauf des Weges, der im Dschungel des Auwaldes der Mulde neben den Gärten verläuft.

Auch jetzt lässt der Weg hinter der Baustellenabsperrung neben der Gartenanlage kaum vermuten, dass dort Baufahrzeuge unterwegs sind. Bis der Wanderer dann vor einem Bauzaun steht und dahinter das gewichtige Bauwerk erblickt. Und hier kommt derzeit niemand zu Fuß oder per Fahrzeug weiter. Der Graben ist mit Wasser gefüllt, das die Mitarbeiter Baufirma in Gummistiefeln durchwaten, während sie Verschalungen demontieren, in denen zuletzt Wasserableitungen am Brückengrundkörper gegossen wurden.

Anschluss wird wieder hergestellt

In dieser Woche sollten noch Abdichtungen eingebaut werden, informiert die Stadtverwaltung. Danach werden das Grabenprofil und der Anschluss zum Weg wieder hergestellt, die Geländer montiert. Auch Ersatzpflanzungen für Bäume und Sträucher, die wegen der Bauarbeiten weichen mussten, sind vorgesehen. Die neue Brücke wird irgendwann wieder unauffällig wie die alte im Grün des Waldes stehen. Die Sperrung des Weges ist noch bis Ende des Monats angemeldet.

Mit dieser Verbindung bleibt das Muldevorland bei höheren Wasserständen erreichbar. Das bisherige Bauwerk war 80 Jahre alt und wies Alterungsschäden auf, die das Hochwasser 2013 verstärkt hatte. So war ein Ersatzneubau die wirtschaftlichste Lösung. Die Kosten für die neue Trog-Brücke in Stahlbauweise werden zu 100 Prozent gefördert. Wegen der Fristen für die Mittel-Bewilligung und Naturschutzvorgaben konnte der Bau erst im Herbst starten.

Von Heike Liesaus