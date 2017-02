Doberschütz. Jetzt ist es offiziell: Bei der Bürgermeisterwahl in Doberschütz am 12. März wird der amtierende Bürgermeister Roland Märtz (57) einzig von Sebastian Vieweg (31), der als Projektmanager im Industriebau tätig ist, herausgefordert. Das verkündete Rainer Klewe, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, bei der Sitzung am Dienstagabend.

Während Roland Märtz von der CDU ins Rennen geschickt wird, musste Sebastian Vieweg als Einzelkandidat 40 Unterstützungsunterschriften beibringen. „Mit 56 gültigen Stimmen hat er dies ganz klar geschafft“, so Rainer Klewe. Der Gemeindewahlausschuss hatte mit Benno Wagner (62) noch über einen dritten Kandidatenvorschlag zu befinden. Das am Dienstag zu konstatierende Ergebnis: Die vorliegenden 28 gültigen Unterstützungsunterschriften reichen nicht. Der Kandidat, der für die Partei Die Linke im Gemeinderat sitzt, aber als Einzelkandidat antreten wollte, scheiterte damit wie schon 2010 an der Nominierungshürde.

Fest steht damit auch, dass die Entscheidung, wer in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der Gemeinde lenkt, bereits am 12. März endgültig getroffen wird. Dabei reicht die einfache Mehrheit.

Von Ilka Fischer