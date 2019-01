Wildschütz

In der Nacht zu Mittwoch ist am alten Steinbruch in Wildschütz ein Bungalow in Flammen aufgegangen. Wie die Freiwillige Feuerwehr in Mockrehna informierte, hätten im Kaminbereich die Holzwände bis zum Dach gebrannt. Die Kameraden löschten das Feuer zunächst von außen, haben dann das Dach weiter geöffnet und die Glutnester kontrolliert. Über die Brandursache ist nichts bekannt.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Alarmiert wurden um Mitternacht die Feuerwehren aus Mockrehna, Wildschütz, Audenhain, Strelln und Eilenburg, wobei die Eilenburger Kameraden den Einsatz wieder abbrechen konnten. Die Löscharbeiten und Kontrollen dauerten über zwei Stunden an. Es war in diesem Jahr der zweite Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Mockrehna.

Von nf