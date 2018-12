Eilenburg

Da kann man nur mit dem Kopf schütteln: Auf dem Burgberg in Eilenburg sind mehrere Gebäude mit unschönen Graffitis beschmiert worden. Nicht eins oder zwei – es sind unzählig viele Schriftzeichen und Symbole, die Unbekannte an den altehrwürdigen Gebäuden und bereits sanierten Elementen der Burganlage aufgesprüht haben.

OBM Scheler entsetzt

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) zeigte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag schockiert: „Das ist eine riesengroße Sauerei.“ Erst vor ein paar Wochen waren zwei Graffitis an die Fassade der Heinzelberge geschmiert worden. „Die anderen sind neu, das muss über die Feiertage passiert sein“, mutmaßt Scheler.

Vermutlich hoher Schaden

Zur Galerie Die historische Burganlage in Eilenburg ist über die Weihnachtsfeiertage mit unschönen Graffitis verschandelt worden.

Die Stadtverwaltung will jetzt Anzeige erstatten. Wie hoch der Schaden ist, kann Scheler noch nicht beziffern. Wahrscheinlich wird die Reinigung mehrere Tausend Euro kosten. Bezeichnend: An mehreren Stellen taucht der Schriftzug „Catch“ auf, was man mit erwischt übersetzen kann. Scheler hofft, dass die Täter gefunden werden und nicht noch mehr Schaden an dem Wahrzeichen angerichtet wird.

Von Nico Fliegner