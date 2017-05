Eilenburg. Donnernde Kanonenschläge kündeten vom Beginn der 16. Walpurgisnacht rund um den Eilenburger Burgberg. Wie immer geschossen von den Doberschützer Schwarzpulverkanonierern. Hunderte Besucher zog das frühlingshafte Wetter, am Vorabend des 1.Mai, auf die Festwiese zwischen Mauer- und Sorbenturm. Zwischenzeitlich waren es so viele, das die Kassen vorübergehend geschlossen werden mussten. „Das ist auf eine Art sehr schön, dass der Besucherstrom von Jahr zu Jahr größer wird, bringt uns aber immer mehr in Nöte, da wir ein Sicherheitskonzept haben und das besagt, dass nicht mehr als 1000 Menschen auf dem Gelände sein dürfen“, sagte Burgvereinsvorsitzende Steffi Schober. Darum gab es zwischen den Organisatoren, Feuerwehr, Polizei, THW und Sichereitsdienst am Abend immer wieder Absprachen zur aktuellen Lage.

Doch davon ließen sich die vielen kleinen und großen Hexen und Besucher nicht stören. Überall gab es viel zu sehen und zu entdecken. Hier konnte man leckere Flugzauberbowle probieren, woanders gab es Kräuterschnitten. Auf dem Weg zum Sorbenturm waren die Stationen der Hexenolympiade aufgebaut. Die Jüngsten konnten dabei ihre Geschicklichkeit bei Ballmikado, fliegender Kugel, an der Hexenwand und im Labyrinth probieren. Außerdem konnte man im Sorbenturm den Gruselgeschichten von Oberhexe Steffi Prätz lauschen oder sich die zahlreichen Programmpunkte auf der Bühne anschauen. Hier zeigten auch die jüngsten Eilenburger Theaterkinder ihr ganzes Können. Unter der Leitung von Nadine Fritzsche führten sie das Stück „Der freche Bär“ auf. „Die Akteure auf der Bühne waren zwischen sechs und elf Jahre und gehören zu unserem hoffnungsvollen Spielernachwuchs“, erklärte Fritzsche. Später traten noch die Eilenburger Tanzgruppen und der Fanfarenzug auf. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde des große Hexenfeuers entzündet. Im Schein der Fackelntanzten dann die Hexen bis spät in den Abend um die lodernden Flammen.



Von Steffen Brost