Eilenburg

„Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie heute eingeladen haben, obwohl Sie gar nicht im Dienst sind?“, will die Leiterin der K&S Seniorenresidenz Kathleen Krieg von Carolin Feustel wissen. Ein Lächeln huscht über deren Gesicht, dann ein leichtes Kopfnicken bei der Auszubildenden im ersten Lehrjahr zur Altenpflegerin. Es folgt die Bestätigung: Die 19-jährige Pressenerin ist „Azubi des Jahres 2018“.

Ein Auto für ein Jahr

An den Titel geknüpft ist die einjährige kostenlose Nutzung eines Smart-Autos. „Egal wohin und wie oft Sie fahren, ein Jahr lang stellt Ihnen die K&S Unternehmensgruppe das Fahrzeug zur Verfügung“, so die Residenzleiterin bei der Übergabe von Urkunde und Unterlagen. Glückwünsche gibt es auch von Pflegedienstleiterin Beate Ralle. Sie ermuntert die Pressenerin, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Die Auszeichnung sei Bestätigung, dass die derzeitige Etappe auf dem beruflichen Lebensweg richtig sei.

„Schön, wenn Bewohner mir vertrauen“

Später, nach dem offiziellen Teil, klärt Carolin Feustel auf: „Ich habe nach der Schulzeit und dem Abitur eine Ausbildung in einem Krankenhaus angefangen und dann abgebrochen. In der Schule fühlte ich mich unterfordert und ich kam mit dem schnellen Wechsel der Patienten nicht zurecht, obwohl es mir im Krankenhaus sonst auch gefallen hat.“ Jetzt dagegen habe sie das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. „Es ist richtig schön, wenn unsere Bewohner mir vertrauen, man mit ihnen Freud und Leid teilen kann“, erzählt die junge Frau, die einen bescheidenen, ruhigen, etwas schüchternen Eindruck macht.

Der Umgang mit den älteren Menschen falle ihr nicht schwer, dass kannte sie schon, denn Carolin betreut mit ihrer Familie die Oma. Anderen helfen, sich um sie auch in schwierigen Situationen kümmern, ist der 19-Jährigen nicht fremd. Als Neunjährige begann sie in der Jugendfeuerwehr mitzuarbeiten und gehört heute noch der Feuerwehr Pressen-Zschettgau an.

Von Bärbel Schumann