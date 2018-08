Eilenburg

Die Schülerin Celina Bogel aus Hohenprießnitz, die das Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg besucht, nimmt in diesem Jahr an dem Wettbewerb für das Abiball-Model 2019 von Argente Festmoden teil. „Die Voraussetzungen für das Abiball-Model sind, mindestens 1,70 Meter groß zu sein und nächstes Jahr Abitur zu machen. Da ich diese Anforderungen erfüllte, habe ich mich beworben“, teilte sie per Facebook mit.

Unter ursprünglich 47 Kandidatinnen zählt die Hohenprießnitzerin bereits zu den drei besten. Diese drei seien zu einem Fotoshooting nach Halle eingeladen worden, berichtet Celina. Und die besten Fotos wurden dann auf die Facebook-Seite von Argente Festmoden gestellt. „Nun ist es davon abhängig, wer die meisten ,Gefällt mir’- Markierungen bekommt. Die Siegerin mit den meisten Likes bekommt ihr Abiballkleid geschenkt und ist das Gesicht der Abiballwerbung 2019.“ Die Abstimmung geht noch bis Freitag, 19 Uhr.

Es ist wieder soweit - Ihr könnt entscheiden, welche Abiturientin das Gesicht unserer Abiball-Werbung wird! Es gewinnt... Gepostet von Argente Festmoden am Freitag, 10. August 2018

Von LVZ