Eilenburg

„Klar, ein bisschen aufgeregt bin ich“, sagt Anna Lena Rothe (15) ganz sachlich. Sie und ihre Freundinnen tragen das weiße T-Shirt mit dem Emblem des Martin-Rinckart-Gymnasiums nicht zum ersten Mal auf der Bühne, sie singen seit vielen Jahren im Chor der Eilenburger Schule und sind erprobt. Professionalität merkt man dem Weihnachtskonzert ohnehin an, das auf die Minute pünktlich mit einem Posaunenspiel im Bürgerhaus beginnt.

Die Gymnasiasten des Martin-Rinckart-Gymnasiums begehen die vorweihnachtliche Zeit mit einer Chartshow der besonderen Art: Die beiden Moderatoren Lee-Ann Breier und David Schlotmann führen durch eine Hitparade der Weihnachtslieder. Der Chor bietet Pop-Variationen,wie „Du bist das Licht“ von Georg Meyle bis hin zu den klassischen Weihnachtsliedern, zwischendurch werden dabei wirkungsvoll die Sphären gewechselt.

Höhepunkt ist der Chorauftritt

Eine Tanzgruppe mit prachtvoll schillernden Kostümen bringt Einlagen, ebenso wie Keyboarder aus der 5. Klasse, ohne dass ein für Schulkonzerte so typischer Flickenteppich entsteht. Höhe- und Mittelpunkt war der Chor des Gymnasiums, höchstens noch übertroffen von dem Kammerchor der 12. Jahrgangsstufe, der unter anderem eine beeindruckende A-capella-Version von „Carol of the Bells“ zu bieten hatte – das eine oder andere vor Aufregung zitternde Bein gibt dem professionellen Auftreten allerhöchstens den letzten Charme.

Von Anna Flora Schade