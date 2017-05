Eilenburg. So war das also mit dem alten Schloss auf dem Eilenburger Burgberg. Ein drei- dimensionales Modell soll zeigen, wie die Anlage einst ausgesehen hat. Von ihr stehen nur noch der Mauerturm und die Keller unterm alten Gefängnis, das inzwischen als Heinzelberge ein neues Leben führt. Die plastische Miniatur-Rekonstruktion der Burg soll samt Schlossberg-Lageplan inmitten der rekonstruierten Grundmauern des in den 1970er-Jahren wegen Baufälligkeit gesprengten Bergfried-Turms aufgestellt werden. Der Chemnitzer Künstler Michael Stapf wird sie in seiner Werkstatt bis August anfertigen.

Tafel aus Aluminium

Die Orientierungstafel soll aus neun Reliefplatten aus Aluminiumguss bestehen, die auf eine Ständerkonstruktion montiert werden. Das Burgmodell entsteht ebenfalls aus mehren Metallguss-Teilen. Außerdem sollen die Besucher etwas über die Geschichte der Anlage erfahren: Diese sei als Höhenburg vermutlich im 9. Jahrhundert errichtet worden, war Zentrum des Siedlungsgebietes an der mittleren Mulde, so Erläuterungen zum Entwurf des Modells.

Die Burg Eilenburg, die Eulenburg, war eine ringartig angelegte Burganlage, die ein etwa 220 mal 150 Meter großes Plateau umfasste. Reste dieser Befestigungsanlage sind in bis zu zehn Meter hohen Erdwällen jetzt noch erkennbar.

