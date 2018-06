Nicht ohne meine Geige. Wenn Stefan Löwe unterwegs ist, hat er das elektronische und das klassische Instrument stets dabei. Dann tut der 20-Jährige das, was er am liebsten macht – er musiziert. In ein paar Wochen sogar auf hoher See, der Eilenburger heuert für ein halbes Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff an.