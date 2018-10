Region

Fast 100 000 Bücher und andere Medien können Leseratten in den Bibliotheken in der Eilenburger Region ausleihen. Etwas mehr als die Hälfte davon sind in den Stadtbibliotheken von Eilenburg und Bad Düben zu finden, aber auch in den Gemeindebibliotheken in Doberschütz, Jesewitz, Mockrehna und Zschepplin gibt es durchschnittlich 10 000 Medien zum Durchstöbern. Unterschiede gibt es naturgemäß auch an anderen Stellen: Die Stadtbüchereien besitzen deutlich mehr Mitglieder (jeweils rund 1000) und können mehr Veranstaltungen sowie eine Internet-Ausleihe anbieten. Trotzdem – in grundsätzlichen Dingen gleichen sich Stadt und Land: Die eifrigsten Leser kommen oft aus der Grundschule, Jugendliche bleiben fern und die Lieblingsgenres sind Krimi, Ratgeber und Historienromane.

Die LVZ hat sich bei den vier Gemeindebibliotheken im Schatten der Großen umgehört: Wie wird das Angebot angenommen? Wer kommt zum Stöbern? Und warum sitzen die Laußiger derzeit auf dem Trockenen?

Doberschütz: 400 Mitglieder, also rund zehn Prozent aller Einwohner, sind in Doberschütz und den beiden Außenstellen in Paschwitz und Wöllnau registriert, berichtet Bibliotheksleiterin Birgit Pohlenz stolz. „Das ist ein schöner Schnitt für die Gemeinde.“ Weil die Jugendlichen unter den Besuchern im Amtsgebäude aber fehlen, plant die Bibliothek gegen Ende des Jahres die Einführung der „Onleihe“, wie es sie bereits in Eilenburg und Bad Düben gibt: ein digitales Ausleihsystem, mit dem beispielsweise E-Books runtergeladen werden können. „Damit wollen wir das Lesen für junge Leute interessant machen.“

Jesewitz: Die Bibliothek Jesewitz hat dienstags und donnerstags geöffnet – wem es an diesen Tagen nicht passen sollte, kann auf Sandra Gunkel zählen. Die stellvertretende Leiterin arbeitet im Gemeindeamt im Bürgerhaus, wo auch die Bibliothek untergebracht ist. „Ich kann auch außerhalb der Öffnungszeiten mal schnell runterhuschen und das Licht anmachen“, erzählt sie. Ihre treuesten Kunden seien die Grundschüler, aber ansonsten reiche das Alter der 150 regelmäßig kommenden Mitglieder von 3 bis 90 Jahren. Ideal findet sie zudem den Standort im Bürgerhaus: „Die Leute treffen sich hier und schnattern. So soll’s auf’m Dorf sein.“

Mockrehna: Mit Kürbissen und bunten Blättern hat Heike Fedorov ihre Bibliothek in der Grundschule herbstlich geschmückt. Die vierfache Mutter gibt sich viel Mühe, die Bücherei zu einem gemütlichen Ort zu machen. Leider wissen das nur wenige. „Die Kleinen kommen sehr häufig, aber danach wird es dünn.“ Zwischen Kindern und einem alten „Stamm“ von Rentnern klaffe eine große Lücke – das „Mittelfeld“ fehle unter den 130 Mitgliedern. „So richtig angenommen wird es nur von den Grundschülern und den Hortkindern.“

Zschepplin: Als einzige Bibliothek im Landkreis wird die Bücherei in Zschepplin ehrenamtlich organisiert. Ohne Anke Wächter und ihre 74 Jahre alte Mutter Karin Lange könnte die Ausleihe im Turnhallen-Anbau der Grundschule nicht betrieben werden. Das wäre schade um den Zulauf: Von den 326 Mitgliedern kommen 60 bis 70 regelmäßig, berichtet Anke Wächter. Die mit 96 Jahren älteste Leserin im Ort wird von den beiden Bibliothekarinnen sogar persönlich mit neuem Lesestoff beliefert, weil sie nicht mehr gut zu Fuß ist. Und auch wenn das Angebot geschätzt wird und Mutter und Tochter viel Zuspruch erhalten – weitere Unterstützer sind nicht in Sicht. „Ich habe das Thema schon im Vereinsring angesprochen, aber bisher findet sich niemand.“

Laußig: Die Laußiger Bibliothek im Neubaublock an der Landstraße öffnete zuletzt im Frühjahr 2018. Seitdem ist die Bücherei in einer Wohnung der Wohnstätten GmbH geschlossen, die Bücher stehen dort aber noch in den Regalen. „Die ehrenamtliche Kraft, die sich um die Bücherei gekümmert hat, musste aus beruflichen Gründen leider aufhören“, erläutert Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Mithilfe des Freiwilligen-Förderprogramms vom Freistaat wolle man nun versuchen, eine neue Kraft zu finden. „Das Ziel ist ganz klar, im nächsten Jahr wieder eine tragfähige Bibliothek auf die Beine zu stellen.“

Von Maximilian König