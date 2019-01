Eilenburg

Ralph Weitzel, Objektleiter des Bürgerhauses, und sein Team wollen den Eilenburgern im Jahr 2019 einiges bieten: Gleich im Januar holten sie sogar die Beatles auf die Bühne zurück. Na gut, Ringo Star und John Lennon werden zugegebenermaßen nicht selbst wieder „Yellow Submarine“ oder „Yesterday“ schmettern. Eine ziemliche gute Coverband heizte den Eilenburgern aber am 19. Januar ein.

Improvisiertes Theater aus Bremen

Das Improtheater aus Bremen stattet dem Bürgerhaus am 31. Januar zum ersten Mal einen Besuch ab. Kern der Sache ist natürlich, dass weder Zuschauer noch Schauspieler wissen, was genau sie eigentlich erwartet. Doch eins steht fest: Beim Bremer Besuch dreht sich alles um die Liebe. Das Publikum darf den Schauspielern dabei Impulse geben.

Frühjahr steht im Zeichen der Volksmusik

Am 10. Februar bieten Hypnosekünstler Christo und Magier Ben David „außergewöhnliche Erfahrungen und charmantes Entertainment“. Der Frühling trägt im Bürgerhaus den Klang der Volksmusik. Gleich drei Events haben sich ihr verschrieben. Am 18. März präsentieren Sigfried und Marina Heimatgefühle und Volksmusik. Nur einen Tag später, am 19. März, wird die irische Volksseele bei der Show der „Celtic Rhythmus of Ireland“ beschworen. Und auch bei der Muttertagsgala am 12. Mai können sich frisch gebackene Mütter sowie dreifache Urgroßomas an Volksmusik erfreuen.

Gruseliges und Schauriges gibt es von Dr. Mark Benecke

Ralph Weitzel freut sich schon besonders auf den Auftritt des beliebten Dr. Mark Benecke am 28. Mai. Der Kriminalbiologe analysiert vor seinem Publikum einen Mord und spart dabei kein schauriges, morbides oder auch ekliges Detail aus. Ebenfalls sehr beliebt ist die Kabarettistin Tatjana Meissner, die zum wiederholten Mal in Eilenburg auftritt und hier bereits eine Fangemeinde hinter sich versammeln kann. Am 28. Mai führt sie ihr Programm „Die Pure Hormonie“ und ihren gewohnt schlüpfrigen Geschichten im Bürgerhaus auf. Bereits jetzt gibt es nur noch Restkarten für den Auftritt.

Viele Auftritte für Freunde des Kabaretts

Gegen Ende des Jahres wird Fans des Kabaretts dann noch einiges mehr geboten. Am 8. Oktober hält der Satiriker U.S. Levin eine kabarettistische Lesung aus zwei seiner Bücher und am 12. Oktober kommen die Schauspieler vom Academixer aus Leipzig mit ihrem Stück „Geht aufs Zimmer“ zu Besuch. Der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle am 17. März ist hingegen bereits restlos ausverkauft.

Dafür bemühen sich Weitzel und seine Kollegen vom Bürgerhaus noch darum, eine Sommerbühne mit Kabarettisten zu organisieren. Der genaue Termin stehe aber noch nicht fest.

Tickets und weitere Informationen gibt es zu verschiedenen Veranstaltungen im Bürgerhaus im Internet unter www.lvz-ticket.de. Die LVZ-Ticket-Hotline lautet 0800 2181050.

Von Pia Siemer