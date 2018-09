Eilenburg Fotowettbewerb - Das sind die schönsten Urlaubsfotos aus Nordsachsen Unsere Urlaubsfoto-Aktion „Sommer im Sucher“ ist beendet. Hier zeigen wir eine Auswahl der schönsten Ferien-Schnappschüsse von Urlaubern aus Nordsachsen.

Echte Urlaubsstimmung: Der neunjährige Theo beim Stand Up Paddling in Sonnenuntergang am Schladitzer See. Quelle: Diana und Nico Geißler