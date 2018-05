Datenschutz bei der Jugendarbeit? Für Franka Martin sieht in der Datenschutz-Grundverordnung für sich und ihre Kollegen Anlass, sorgsamer mit Akten und Daten umzugehen. Sie selbst ist in der mobile Jugendarbeit für die in Doberschütz und Laußig zuständig. Sie erklärt, warum es bisher aber zu Facebook & Co. wenig Alternativen gibt.