Elisabeth Desta studierte Theaterwissenschaft, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Französistik in Leipzig und Paris. Schon während des Studiums legte sie ihren Fokus auf gesellschaftspolitische und geschichtliche Entwicklungen, die in der Beschäftigung mit Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis zum Ausdruck kamen. Durch die Mitarbeit an Bildungs- und Kulturprojekten sowie verschiedene Praktika, unter anderem am Goethe-Institut Addis Abeba in Äthiopien sammelte sie Erfahrungen im Bereich der internationalen Kulturarbeit, die sie bis 2012 am „Qendra Multimedia“ im Kosovo fortsetzen konnte. Danach wurde sie für die „ Bundeszentrale für politische Bildung“ und die „Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten“ aktiv.

Dem Interesse an gesellschaftspolitischen und geschichtlichen Entwicklungen sowie den Themen Erinnerungskultur und kollektives Gedächtnis ging sie auch in ihren Folgeprojekten nach. Hier beschäftigte sie sich unter anderem mit der künstlerischen Aufarbeitung von Vergangenem und der Freilegung dieser Spuren in der Gegenwart. Dabei bediente sie sich nicht nur einer Ausdrucksform, sondern wechselte zwischen Theater, Literatur, bildender Kunst und unterschiedlichen Darstellungsformaten. So arbeitete Elisabeth Desta bisher als freie Kulturmanagerin und Kulturschaffende in Leipzig. Nun ist sie für die Steuerung der Umsetzung der lokalen „ Partnerschaft für Demokratie“ in Eilenburg zuständig. Sie fungiert als Ansprechpartnerin, berät und unterstützt Vereine bei Projektideen und der Antragsstellung.