Eilenburg. Die Sommerferien nahen und das Eilenburger Mehrgenerationenhaus Arche hat ab der dritten Woche ein Programm vorbereitet. Täglich von 8 bis 18 Uhr ist dann der Treff am Nikolaiplatz 3 geöffnet. So stehen vom 10. bis zum 14. Juli die Dance-Woche mit Hip Hop oder anderen Tänzen je nach Wahl im Plan. In der vierten Ferienwoche (17. bis 21. Juli) ist vor allem Acrylmalen angesagt. Eine abenteuerliche Tagestour geht am Mittwoch ins Labyrinth-Haus. In der fünften Ferienwoche (24. bis 28. Juli) geht die Arche auf Reisen: „Wir fahren wieder ins Sommercamp nach Schildau, von Montag bis Freitag für Kinder verschiedener Nationalitäten“, informiert Leiterin Yvonne Henselin. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren können mitkommen. Im Mehrgenerationenhaus wird diese Woche der offene Treff von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein. Eine kreative Kino-Woche steht dann vom 31. Juli bis zum 4. August bevor. Zum Beispiel mit „Tini-Violetta – der Kinofilm“ oder anderen. Ideen dazu können eingebracht werden.

Unkostenbeitrag ist zu entrichten

Für Essen und Trinken ist gesorgt und das Mittagessen wird gemeinsam gekocht. Für die Teilnahme an den Aktivitäten und Projekten sollten die Kinder und Jugendlichen spätestens 10 Uhr da sein und nicht vor 16 Uhr gehen. Ein Unkostenbeitrag in Höhe von 4 Euro pro Tag ist mitzubringen Wem dies nicht möglich ist, der sollte die Arche-Mitarbeiter ansprechen. Außerdem werden Tagesausflüge und Aktionen geboten, deren Termine noch nicht genau feststehen. Es lohnt also, einfach reinzuschauen und sich zu informieren.

Anmeldungen im Mehrgenerationenhaus Arche, Nikolaiplatz 3, Telefon 03423 604033. Während der Schulzeit ist der Treff von wochentäglich von 13 bis 18 geöffnet.

Von Heike Liesaus