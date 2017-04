Die Tage des Bau-Fachhandels am Eilenburger Nordring sind gezählt. Geschäftsführer Jürgen Jeschke geht in den Ruhestand. Er wird demnächst 63, die Genossenschaft gehört zum selben Jahrgang wie er. Doch die anderen Mitglieder der Genossenschaft zählen in etwa ebenso viele Lenze. So wird die Organisation nun aus Altersgründen aufgelöst.